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08:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров России и Украины

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Переговорная площадка России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций, приводит агентство Sputnik Беларусь слова пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

«Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», — заявил он.

Глаз подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи, уточнил пресс-секретарь.

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По информации источников, близких к процессу, украинская делегация уже находится на территории Белоруссии. Так, по словам политолога Юрия Воскресенского, они направляются к месту проведения переговоров на берегу Припяти. Кроме того, есть информация, что время проведения переговоров может сместиться — украинская делегация захочет выспаться после дороги, заявил источник.

Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель — именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Белоруссия и переговоры должны пройти в какой-то другой стране. Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать — по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка — Вильча.

В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.

Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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