Китай не поддержал отключение России от SWIFT

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», — так дипломат ответил на вопрос о позиции КНР по отключению России от SWIFT.
Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса.
Страны Запада намерены в ближайшие дни отключить от SWIFT некоторые российские банки — это решение Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Это одна из мер из нового пакета санкций, которые США и их партнеры вводят против Москвы после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Под новые ограничения уже попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Введены меры против нескольких крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», Европа закрыла для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.