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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

Китай не поддержал отключение России от SWIFT

ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Источник: РИА "Новости"

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», — так дипломат ответил на вопрос о позиции КНР по отключению России от SWIFT.

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Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса.

Страны Запада намерены в ближайшие дни отключить от SWIFT некоторые российские банки — это решение Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Это одна из мер из нового пакета санкций, которые США и их партнеры вводят против Москвы после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Под новые ограничения уже попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Введены меры против нескольких крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», Европа закрыла для России небо.

Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.

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