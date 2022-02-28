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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Начались переговоры Украины и России

В Белоруссии начались переговоры делегаций из Украины и России, сообщает БЕЛТА.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. С украинской стороны присутствуют министр обороны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация из РФ прибыла в Гомель для переговоров и ждет украинских представителей. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов вести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — пояснил он.

Позже стало известно, что переговоры пройдут на границе Украины и Белоруссии. Утром 28 февраля белорусский МИД сообщил, что площадка для встречи двух делегаций подготовлена.

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