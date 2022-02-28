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18:58 (мск), источник: РАПСИ

Верховный суд признал законной ликвидацию «Мемориала»

МОСКВА, 28 фев — РАПСИ. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законной ликвидацию правозащитной организации международный «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом) за систематическое нарушение законодательства об иноагентах, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«В удовлетворении апелляционной жалобы “Мемориала” было отказано, оно вступило в законную силу», — уточнили в суде.

Представители организации считают, что ликвидация международного «Мемориала» является несоразмерной мерой реагирования, а также противоречит международным обязательствам Российской Федерации.

В конце декабря прошлого года ВС установил, что за 5 лет были обнаружены больше 20 нарушений правил маркировки на сайтах правозащитной организации, которые вылились в административные протоколы и последовавшее за этим наказание.

Кроме того, в Генпрокуратуре подчеркивали, что «Мемориал» намеренно искажал маркировку об иноагентах, показывая неоднозначное отношение к действующему закону.

На некоторых сайтах НКО маркировка присутствовала только на начальной странице, а по некоторым ссылкам можно было перейти на страницу, где уведомляющая плашка отсутствовала.

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