Верховный суд признал законной ликвидацию «Мемориала»

«В удовлетворении апелляционной жалобы “Мемориала” было отказано, оно вступило в законную силу», — уточнили в суде.
Представители организации считают, что ликвидация международного «Мемориала» является несоразмерной мерой реагирования, а также противоречит международным обязательствам Российской Федерации.
В конце декабря прошлого года ВС установил, что за 5 лет были обнаружены больше 20 нарушений правил маркировки на сайтах правозащитной организации, которые вылились в административные протоколы и последовавшее за этим наказание.
Кроме того, в Генпрокуратуре подчеркивали, что «Мемориал» намеренно искажал маркировку об иноагентах, показывая неоднозначное отношение к действующему закону.
На некоторых сайтах НКО маркировка присутствовала только на начальной странице, а по некоторым ссылкам можно было перейти на страницу, где уведомляющая плашка отсутствовала.