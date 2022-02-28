«Ядерная триада» России начала боевое дежурство усиленным составом

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», — рассказали в военном ведомстве.
Накануне глава государства на встрече с Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым распорядился привести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства. Он мотивировал это агрессивными заявления стран Запада.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сложившаяся ситуация может перерасти в конфликт России и НАТО.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.