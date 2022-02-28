Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
15:21 (мск), источник: Lenta.Ru

ЕС обязал российских дипломатов получать визы

Власти Европейского союза (ЕС) заставили российских дипломатов получать визы. Об этом сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов, передает РИА Новости.

Источник: AP 2022

Теперь все владельцы диппаспортов обязаны проходить процедуру получения визы. «Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны», — рассказал Иванов, отметив, что Россия пока не планирует отзывать своих послов из европейских стран.

Иванов также заявил, что официальных решений стран Евросоюза об ограничении в выдаче российским гражданам виз пока нет. «Там официально об этом не объявлено. Мы слышали заявления, но это должно быть какое-то единое решение», — пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.

 Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства
Песков описал отношение Путина к санкциям против него
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь