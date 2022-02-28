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15:53 (мск), источник: © РИА Новости

Путин предложил обсудить западные санкции

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая «империя лжи» — западное сообщество.

Источник: © РИА Новости

«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным. — Прим. ред.) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», — сказал Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин проводит в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, в нем примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции — под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

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