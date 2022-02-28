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16:03 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило об отсутствии срочников в военной операции на Украине

Минобороны опровергает участие срочников в военной операции на Украине.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«В специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие по контракту», — говорится в сообщении ведомства.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Путин заявлял, что Москва намерена провести «демилитаризацию» и «денацификацию» сопредельного государства.

Материал дополняется.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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