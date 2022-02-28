18:51 (мск), источник: Газета.Ру
Путин назвал условия прекращения спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
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«С французской стороны были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом», — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с представителями Украины и что урегулирование ситуации возможно при демилитаризации и денацификации Украины, ее нейтральном статусе и признании Крыма. Президент обратил особое внимание, что российские Вооруженные Силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам, угроза же мирному населению исходит от украинских националистов, которые используют граждан в качестве живого щита, размещают ударные системы в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса.
Днем ранее Макрон заявил, что на Украине происходит «односторонняя и несправедливая война», и попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко вывести российские войска из Белоруссии.
24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Ксения Максимова