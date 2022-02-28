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19:48 (мск), источник: © РИА Новости

Россия и Украина договорились провести еще один раунд переговоров

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев — РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине завершились, стороны договорились провести новый раунд.

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Встреча проходила в Гомельской области Белоруссии, она продолжалась почти пять часов.

Как сообщил по итогам переговоров член российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, участники подробно прошли всю повестку. По его словам, найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Мединский добавил, что новая встреча состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе.

«До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны», — заключил помощник президента.

Еще один представитель России на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что «стороны услышали друг друга» и «нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили конкретные решения. Он добавил, что во втором раунде переговоров эти темы получат развитие. Для Украины основной целью встречи было обсуждение прекращения огня, подчеркнул советник главы президентского офиса.

Москву на переговорах представили Мединский, Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

С украинской стороны переговоры помимо Подоляка вели министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.

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