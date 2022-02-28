Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций

«Минцифры подтверждает, что данные тезисы соответствуют нашим предложениям и были разработаны с учетом мнения IT-отрасли. После одобрения правительством предложения будут реализованы в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
Министерство, в частности, предлагает распространить налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов.
Предлагается на три года освободить всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании — от уплаты налога на прибыль и проверок.
Минцифры предложило также предоставить всем сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы, отсрочку от призыва на военную службу, а также ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях.
Кроме того, министерство предлагает предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов, обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры и целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub.