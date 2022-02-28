ВКС уничтожили шесть колонн бронетехники Украины, сообщили в Минобороны

«Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил», — рассказал Конашенков журналистам.
Генерал добавил, что с начала операции «уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники».
Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам генерал-майор Игорь Конашенков.
«С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.
«Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, “Бук М-1” и “Оса”, а также 75 радиолокационных станций», — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.