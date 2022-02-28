22:41 (мск), источник: ТАСС
США предписали 12 российским дипломатам при ООН покинуть страну к 7 марта
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит на высылку дипломатов.
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ООН, 28 февраля. /ТАСС/. США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны, — указал Небензя. — Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства России персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули [страну] к 7 марта». Постпред РФ пояснил, что речь идет о дипломатических работниках.
Россию не удовлетворяют объяснения США об основаниях высылки дипломатов. За этим шагом последует ответ Москвы. «Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика <…>. Это не наш выбор, не мы это начали», — сказал Небензя и добавил, что «не ему решать», какими будут ответные шаги России на подобные меры американских властей.