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01:35 (мск), источник: ТАСС

Псаки заявила, что Байден не будет посылать войска США на Украину и воевать с Россией

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не будет посылать американские войска на Украину, чтобы воевать с Россией. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос, при каких сценариях Вашингтон может применить силу, какие «красные линии» по этой ситуации.

Источник: Reuters

«Президент не планирует посылать американских военнослужащих для того, чтобы воевать на Украине против России», — отметила она.

Разговор Путина и Байдена

Американская администрация считает, что время для контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена еще не пришло, несмотря на начатые Москвой и Киевом переговоры.

«Ничего не изменилось в плане оценки президентом [Байденом] проведения разговора или контакта с президентом Путиным. Как мы говорили ранее, мы не исключаем этого навсегда. [Но] сейчас не подходящий момент для того, чтобы президент США проводил разговор с президентом страны, вторгающейся в суверенное государство», — утверждала официальный представитель американского лидера.

Она комментировала перспективы контакта Путина и Байдена в свете переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся ранее в понедельник в Гомельской области Белоруссии.

«В плане взаимодействия или обсуждений между украинцами и россиянами я вас переадресую к украинцам за отчетом об этом. Были сообщения, что это (переговоры — прим. ТАСС) будет продолжаться. Я бы переадресовала к ним, чтобы подтвердить, так ли обстоит дело. И я ожидаю, что мы будем контактировать с украинцами [с целью рассмотрения итогов переговоров], как происходит практически каждый день», — отметила Псаки.

По словам главы российской делегации, помощника Путина Владимира Мединского, стороны «подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», и договорились продолжить переговорный процесс.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в военном ведомстве России, ее вооруженные силы не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.

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