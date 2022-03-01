Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
01:22 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ России ко всем портам, каналам, аэропортам мира.

Источник: AP 2022

«Нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов… Такой стране нужно закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты мира. Такая страна не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов», — сказал Зеленский в обращении к украинцам.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 'Ядерная триада' России начала боевое дежурство усиленным составом
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Минобороны заявило об отсутствии срочников в военной операции на Украине
Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов
Начались переговоры Украины и России
Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь