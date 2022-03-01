Зеленский призвал закрыть доступ России ко всем аэропортам мира

«Нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов… Такой стране нужно закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты мира. Такая страна не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов», — сказал Зеленский в обращении к украинцам.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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