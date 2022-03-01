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05:30 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.

«Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией… Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — сказал Зеленский в видеообращении.

В понедельник прошли переговоры делегаций России и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Зеленского заявил, что «ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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