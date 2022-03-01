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08:32 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны предложило предоставлять участникам спецоперации почетный статус

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны РФ предложило предоставлять участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР статус ветерана боевых действий, соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Раздел III приложения к федеральному закону “О ветеранах” дополнить … позицией следующего содержания: “Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики ‎и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года”, — говорится в тексте проекта федерального закона.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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