Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Физики заставили каплю ползти по горизонтальной поверхности Ученые из Физического института имени Лебедева (ФИАН) создали в своей лаборатории картину, похожую на сцену из фильма «Терминатор-2»
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
20Ситуация в городах Украины
07:38 (мск), источник: ТАСС

Три страны НАТО передают Украине 70 самолетов, которые смогут базироваться в Польше

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. С таким утверждением выступила во вторник на своей официальной странице в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Источник: Reuters

«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», — утверждает военная пресс-служба.

По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму €450 млн. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Военная операция на Украине
Минобороны заявило об отсутствии срочников в военной операции на Украине
Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов
Начались переговоры Украины и России
Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь