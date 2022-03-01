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09:00 (мск), источник: РБК

Минобороны предложило дать участникам операции на Украине статус ветерана

Минобороны подготовило проект федерального закона, по которому всем российским военным, участвовавшим в операции на Украине, присваивается статус ветерана боевых действий. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Он вносит правки в федеральный закон «О ветеранах». Ведомство предлагает присвоить статус за «выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики ‎и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года».

В пояснительной записке говорится, что принятие закона позволит присвоить участникам операции статус ветерана боевых действий и распространить на них «соответствующие меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».

В 2022 году предполагаемые расходы на реализацию положений проекта закона составят 5 млрд руб.

Сейчас законом установлен список боевых действий, за участие в которых военному присваивается статус ветерана. В перечень среди прочего входят боевые действия в Алжире с 1962 по 1964 год, в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, выполнение специальных задач в Чечне с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, в Сирии с 30 сентября 2015 года.

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Военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснял ее необходимостью защиты населения ДНР и ЛНР от притеснения властей Украины, а также задачами по «денацификации» и «демилитаризации» страны.

По последним данным Минобороны, в ходе операции российские военные поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди уничтоженных объектов — пункты управления и узлы связи, зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции, а также военная техника, в том числе танки и вертолеты. Также оперативно-тактическая авиация ВКС поразила шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил.

В российском военном ведомстве сообщали, что наносят удары исключительно по военным украинским объектам и мирным жителям ничего не угрожает.

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