Председатель совета директоров «Шереметьево» сложил полномочия

«Двадцать восьмого февраля текущего года меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С. В. Аксёновым и никогда с ним не встречался», — говорится в заявлении Пономаренко.
«В силу сложившихся обстоятельств считаю необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО “Международный аэропорт Шереметьево”. Я надеюсь на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами», — отмечает Пономаренко.