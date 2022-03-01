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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

Председатель совета директоров «Шереметьево» сложил полномочия

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Председатель совета директоров московского аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко заявил, что слагает с себя полномочия в связи с включением в санкционные списки ЕС.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать восьмого февраля текущего года меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С. В. Аксёновым и никогда с ним не встречался», — говорится в заявлении Пономаренко.

«В силу сложившихся обстоятельств считаю необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО “Международный аэропорт Шереметьево”. Я надеюсь на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами», — отмечает Пономаренко.

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