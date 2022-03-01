ФОМ: уровень доверия россиян к Путину вырос с 60 до 71 процента за неделю

Социологи провели исследование 25—27 февраля после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, 71 процент респондентов заявили, что скорее доверяют Путину, тогда как 20 февраля такого мнения придерживались 60 процентов.
Скорее не доверяют Путину 18 процентов (29 процентов — 20 февраля). Затруднились ответить на вопрос 11 процентов.
Скорее хорошей работу Путина на посту президента оценивает 71 процент (64 — 20 февраля). Скорее плохой работу главы государства признают 15 процентов (21 процент — 20 февраля). Еще 14 процентов затруднились ответить.
Опрос «ФОМнибус» провели 25—27 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.