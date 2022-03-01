Зеленский назвал прекращение обстрелов условием для переговоров с Россией

Он также призвал НАТО установить беспилотную зону над Украиной, заметив, что это должно быть предупредительной мерой, а не для того, чтобы вовлечь альянс в столкновение с Россией. Зеленский также сказал, что Киев потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если НАТО закроет возможность для вступления в альянс.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.