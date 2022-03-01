Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности

Так, со 2 марта запрещается вывозить из России валюту или «денежные инструменты в иностранной валюте» на сумму, превышающую десять тысяч долларов США по курсу ЦБ на день вывоза.
Кроме того, президент постановил ввести для резидентов особый порядок заключения сделок по выдаче рублевых кредитов, а также продаже ценных бумаг и недвижимости иностранным лицам, которые связаны с государствами, установившими санкции против России.
Для проведения этих операций необходимо будет получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а сделки с недвижимостью и ценными бумагами могут заключаться на организованных торгах на основании разрешений ЦБ по согласованию с Минфином.
«Порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный настоящим Указом, не распространяется на сделки (операции), стороной которых является Центральный банк Российской Федерации и государственные органы», — уточняется в указе.
Кроме того, банки вправе переводить иностранную валюту на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учетом предусмотренных в указе ограничений.
Кабмину поручено в пятидневный срок утвердить порядок выдачи правкомиссией упомянутых разрешений.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.
Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.