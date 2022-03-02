Байден указал на «хаос» из-за «не платящих за агрессию диктаторов»

«Они продолжают двигаться. И цена и угрозы для Америки и мира будут продолжаться», — говорится в тексте.
«Война [президента России Владимира] Путина была заранее продумана и ничем не спровоцирована. Он отказался от дипломатической деятельности. Он думал, что Запад и НАТО не ответят», — отмечается в речи.
Но, по словам Байдена, Путин ошибается, и западные страны оказались подготовлены к военным действиям на Украине.
Вторая часть опубликованного фрагмента послания касается инфляции в США.
The Washington Post сообщила, что из-за военных действий на Украине в подготовленную для выступления в конгрессе речь Байдена внесли изменения и акцент в ней теперь сделан на российско-украинский конфликт.
Глава государства, согласно Конституции США, каждый год должен выступать перед конгрессом с посланием «О положении страны». В послании лидер представляет свое видение ситуации в стране и указывает приоритетные направления внешней и внутренней политики. Впервые такую речь в 1790 году произнес первый президент Джордж Вашингтон.
Байден неоднократно критиковал российскую военную операцию на Украине.
После того как Путин 27 февраля отдал приказ о переводе сил сдерживания российской армии в «особый режим несения боевого дежурства» американский лидер заверил граждан своей страны, что им не стоит беспокоиться из-за ядерной войны.
Россия начала военную операцию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Минобороны заявляет, что военнослужащие наносят удары только по военным объектам.