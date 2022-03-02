Всемирный банк готовит пакет финансовой помощи Украине в размере $3 млрд

«В ВБ мы готовим пакет поддержки в размере 3 млрд долларов в ближайшие месяцы, начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее 350 млн долларов, которая будет представлена на утверждение Совета директоров на этой неделе, за которой последует поддержка в сфере здравоохранения и образования на сумму 200 млн долларов с быстрым предоставлением средств», — приводятся в заявлении слова президента ВБ Дэвида Мэлпаса.
«Наши учреждения совместно работают над поддержкой Украины в области финансирования … и срочно увеличивают поддержку в этой связи. Мы находимся в ежедневном контакте с властями по поводу кризисных мер», — сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она отметила, что рассмотрение вопроса о предоставлении помощи может быть назначено уже на следующую неделю.
В заявлении главы ВБ и МВФ выразили сочувствие и поддержку украинцам, подчеркнули, что из-за военных действий, а также санкций, введенных после их начала, страдают экономики многих стран.