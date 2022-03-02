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03:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Турции заявил о нежелании участвовать в санкциях против России

Турция не желает участвовать в санкциях против России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, при принятии решения по санкциям против России на Турцию не давили. Министр также заявил, что Турция намерена применить 19-ю статью конвенции Монтрё, по которой она может закрыть проливы для кораблей воюющих стран, исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.

Источник: AP 2022

«Мы вообще не участвовали в таких санкциях в принципе. Мы также не имеем никакого желания участвовать в этих санкциях, — сказал Чавушоглу.— Не было никакого требования или давления на Турцию, чтобы она присоединилась к санкциям против России» (цитата по Anadolu в Twitter).

Турция не присоединяется к санкциям против России, но считает происходящее войной, в связи с чем, по словам министра, собирается еще более тщательно следить за исполнением конвенции Монтрё, а особенно ее 19-ой статьей. Он сообщил, что Россия отозвала ранее поданную просьбу о пропуске через проливы кораблей не из Черноморского флота.

«В последний раз русские говорили, что (в Черное море) отправятся четыре корабля 27—28 февраля. Три из них не были зарегистрированы на базах в Черном море. Мы сказали: “не отправляйте эти корабли”», — сказал министр.

Страны Запада ввели масштабные санкции в отношении России после того, как она начала спецоперацию на Украине.

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