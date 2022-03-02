03:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава МИД Турции заявил о нежелании участвовать в санкциях против России
Турция не желает участвовать в санкциях против России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, при принятии решения по санкциям против России на Турцию не давили. Министр также заявил, что Турция намерена применить 19-ю статью конвенции Монтрё, по которой она может закрыть проливы для кораблей воюющих стран, исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.