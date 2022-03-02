США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

«Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», — сказал он.
По информации американского минтранса, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.