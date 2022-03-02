Трамп обвинил Байдена и НАТО в эскалации на Украине

«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», — отметил он.
По словам Трампа, западные страны своими действиями позволили российскому руководству добиться в ситуации с Украиной «всего, чего оно захочет».
Он добавил, что сейчас США не лишены энергетической независимости, при этом Европа и остальной мир в зависимом положении от российской нефти.
26 февраля, выступая перед сторонниками, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа.
Он отметил, что на решение Путина ввести войска на Украину повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.
Ранее, 23 февраля, Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин «играет» с нынешним главой американской администрации Джо Байденом.
В тот же день Трамп назвал гениальным решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По его словам, этот шаг Москвы был очень разумным.
Путина Трамп при этом назвал «крепким орешком», у которого «большое обаяние и много гордости». Экс-президент США отметил, что российский лидер любит свою страну, и добавил, что отлично ладил с ним.
24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Власти Украины обвинили РФ в ударе по своей военной инфраструктуре, на всей территории страны было введено военное положение. Также Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и отозвал из посольства своих дипломатов.
До этого, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.
Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
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