Песков заявил, что Россия просчитывала возможные санкции от самых легких до самых жестких

«Ответные меры на эти недружественные, а говоря по-русски, враждебные действия, конечно, должны быть проанализированы. Никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно. И с трезвой головой», — заверил представитель Кремля.
При этом Песков заметил, что сейчас действия многих государств говорят об их враждебности по отношению к России. Так он ответил на вопрос, планируется ли расширять список недружественных стран, в который официально включены только США и Чехия.
«Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественными — в списке они или не в списке. В данном случае список — это вторично», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.
Власти РФ просчитывали возможность введения против страны всего спектра санкций — от самых легких до самых жестких, заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС. «Москва просчитывала разный градус реакций — от самых легких до самых жестких», — сказал представитель Кремля.
Ранее в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что «весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать», но власти прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности и «никакой паники нет».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.