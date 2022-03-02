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13:35 (мск), источник: Ведомости

Китай отказался присоединяться к западным санкциям против России

Китай не намерен присоединяться к санциям, введенным западными странами в отношении России из-за вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.

Источник: Reuters

«Мы не будем присоединяться к таким санкциям, к тому же мы продолжаем поддерживать нормальные торгово-экономические и финансовые связи с соответствующими сторонами», — заявил чиновник на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

В Пекине считают, что влияние антироссийских санкций на экономику Китая не слишком очевидно и будет оставаться незначительным и в будущем из-за стабильности и прочности экономического и финансового положения страны.

МИД КНР в среду заявил, что Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать регулярные торговые контакты. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что продолжит содействовать деэскалации ситуации на Украине и приветствует российско-украинские переговоры.

После начала военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины США, Евросоюз и другие западные страны начали вводить экономические, финансовые и персональные санкции против России, а также ее компаний, чиновников, политиков, бизнесменов и журналистов.

ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения «финансовой стабильности». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благодаря санкциям будет заморожено около половины финансовых резервов ЦБ. США, Евросоюз, Канада и Великобритания также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

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