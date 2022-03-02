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15:10 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Глава комитета ГД потребовал от Роскомнадзора заблокировать «Медузу» и «Дождь» в российском интернете

Председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») обратился в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием заблокировать во всем российском сегменте интернета портал «Медуза» и телеканал «Дождь», которые были признаны в РФ СМИ-иноагентами. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Как обещал, обратился сегодня в Роскомнадзор и призвал блокировать ресурсы, дестабилизирующие обстановку в стране в этот и так непростой период: заблокировать “Дождь” (СМИ-иноагент) во всем российском сегменте интернета, в том числе на площадках “Одноклассников”, VK, “Яндекс. Дзен”. Генпрокуратура вчера ограничила доступ к сайту, но в соцсетях вещание продолжается», — говорится в сообщении.

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Помимо этого, Метелев призвал заблокировать «Медузу» на территории России, а также потребовать у иностранных платформ прекратить антироссийскую рекламную кампанию.

«Потребовать у компаний Meta (Instagram и Facebook) и Google Inc. (Youtube) прекратить распространение массовой и спланированной рекламной антироссийской кампании. В случае отказа — замедлять трафик вплоть до полной блокировки», — добавил депутат.

Он также предложил блокировать возможность звонить и отправлять SMS с украинских номеров на территорию России.

«Наверное, я никогда бы не подписал такой запрос, будучи молодым человеком, ежедневно пользующимся социальными сетями, но терпеть уже невыносимо. Они развязали настоящую информационную войну против нашей страны. Используют свои алгоритмы и возможности для дестабилизации внутри. Меня достало уже смотреть антироссийскую рекламу. На период ближайших месяцев нужно избавить страну от этой опухоли, пока не научатся уважать российское законодательство», — подчеркнул парламентарий.

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