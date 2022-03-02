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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС отключил от SWIFT семь попавших под санкции российских банков

Евросоюз (ЕС) официально отключил от межбанковской системы платежей SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ, которые ранее попали под санкции. Ограничения были введены из-за объявленной 24 февраля Владимиром Путиным военной операции на Украине.

Источник: AP 2022

Ограничения вступят в силу через десять дней, с 12 марта. С этого дня также будет запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, следует из постановления ЕС. Кроме того, европейским странам запрещено участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели уже несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании и банки. В частности, было решено заморозить активы российского ЦБ. Это привело к резкому падению рубля, доллар и евро уже несколько раз обновляли максимумы. После этого регулятор поднял ключевую ставку до 20%, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев. Из России запрещено вывозить валюту на сумму более $10 тыс.

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