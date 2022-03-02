16:10 (мск), источник: РБК
Киев подтвердил переговоры с Москвой вечером 2 марта
Первые переговоры России и Украины на фоне спецоперации состоялись 28 февраля. Глава российской делегации заявил об «общих позициях».
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Россия и Украина проведут второй раунд переговоров вечером 2 марта, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Делегации будут в тот же составе, сообщил телеканал «Суспiльне».
«Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же», — сказал Подоляк.
Первые переговоры России и Украины после начала спецоперации Москвы состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии — недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять. Точное место не называется из соображений безопасности.
Стороны после пятичасовой встречи определили приоритетные темы и договорились о новом раунде переговоров, говорил Подоляк. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял об «общих позициях».
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а также защиты населения от «геноцида» киевских властей. Российские силы не наносят удары по городам и населенным пунктам, главная задача — вывести из строя военные объекты и авиацию Украины, никакой угрозы для гражданского населения нет, заявляли в Минобороны России.
Украина в связи с операцией объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Также Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины и гарантии безопасности для Украины.
Путин заявлял, что урегулирование ситуации на Украине возможно «при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».