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19:07 (мск), источник: ТАСС

Поклонская призвала русских и украинцев к единению

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала русских и украинцев к единению, иначе ненависть станет «инструментом по уничтожению целого мира».

Источник: РИА "Новости"

«Те, кто сейчас ненавидит русских или украинцев, либо слишком восхищается или превозносит одну нацию над другой, незаметно становятся инструментом по уничтожению целого мира. Остановитесь, пожалуйста! Мне кажется, мы зашли слишком далеко и пора брать на себя смелость за будущее самостоятельно, не передавая его в руки тех, у кого оружие», — написала она в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь ко всем русским и украинцам: нужно не разделяться, а объединиться друг с другом — без выяснения, кто патриот, а кто нет. Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придем к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других», — добавила Поклонская.

Заместитель главы Россотрудничества обратилась к людям с просьбой остановиться «в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу».

«Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске. Надо, наконец, признать, что все эти восемь лет одна часть Украины жила в кошмаре — под молчание и осуждение другой ее части», — добавила она.

Поклонская рассказала, что ее бабушка — участник ВОВ Дубровская Лидия Михайловна, тоже жила там, и ее тоже называли «сепаратистом». «Она умерла до того, как наступил сегодняшний кошмар. Я знаю, что она бы сказала нам сегодня, — добавила она. — То, что жалко людей, деточек и всех, кто сегодня вынужден жить так же, как они все эти почти восемь лет, прячась от снарядов. И еще сказала бы, что готова пожертвовать собой, чтобы другие жили — в Киеве, Харькове, Полтаве».

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