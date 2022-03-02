Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
18:40 (мск), источник: © РИА Новости

Власти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Пилотам и экипажам российских самолетов грозит задержание, если они нарушат воздушное пространство США, заявила Федеральная авиационная администрация.

Источник: © РИА Новости

«Эксплуатируемые самолеты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности», — говорится в сообщении.

Исключение сделают для самолетов, участвующих в гуманитарных операциях, утвержденных авиавластями, а также для следующих с дипломатическими целями. Но для этого нужно будет получать соответствующее разрешение в Минтрансе.

Накануне США вслед за Евросоюзом, Канадой и некоторыми другими странами закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Эта мера — часть пакета санкций, которые Запад вводит против России после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.

В ответ Москва запретила авиакомпаниям из этих стран полеты над своей территорией.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первые иностранные наемники прибыли на Украину
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь