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7Переговоры России и Украины
17:43 (мск), источник: © РИА Новости

Российская делегация выехала на встречу с представителями Киева, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская делегация выехала на переговоры с Украиной, которые пройдут на территории Белоруссии, сообщается в Telegram-канале агентства Белта.

Источник: © РИА Новости

«Российская делегация выехала к месту встречи с украинской», — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Накануне близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Информация о точном времени переговоров не сообщалась.

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Военная операция на Украине

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.

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