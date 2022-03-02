В Госдуме рассказали о разработке новых мер поддержки граждан и экономики

В частности, предполагается внести поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешат направлять дополнительные ненефтегазовые доходы на финансирование различных мер, связанных с ограничением последствий санкций.
«Важный момент — оперативное использование дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета на финансовое обеспечение различных мероприятий, связанных с предотвращением влияния геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации. Здесь речь идет о том, чтобы оперативно правительство могло принимать решения по увеличению пенсий», — приводит слова депутата ТАСС.
Он добавил, что с помощью такого механизма можно будет в том числе выделять средства на увеличение пенсий.
Новые нормы позволят оперативно направлять дополнительные доходы бюджета в Резервный фонд. Ожидается, что регионам разрешат направлять средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на развитие и реализацию различных антикризисных мероприятий.
«Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении, поддержать компании, которые попадают под санкции, и помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, сохранить рабочие места. Все обязательства, в первую очередь социальные, должны выполняться в первоочередном порядке», — сказал Жуков.
Также предполагается упрощение процедур приобретения необходимых лекарств, оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок и др.
По словам Жукова, также готовятся изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают вложение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные российские ценные бумаги. «Создаются условия для правового основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов, для того, чтобы поддержать наши компании в этой непростой ситуации», — отметил он. Госдума планирует рассмотреть соответствующий пакет правительственных законопроектов на пленарном заседании в пятницу, 4 марта.
Накануне стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить на выкуп акций российских публичных компаний до 1 трлн руб. из ФНБ. Для проведения покупок Минфину разрешено привлекать ВЭБ. РФ и специализированные финансовые организации. По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн руб. Торги в секциях фондового рынка на Мосбирже не проводятся с понедельника, 28 февраля, на фоне исторического обвала котировок из-за санкций, введенных США, Евросоюзом и рядом других стран. Режим работы биржи на 3 марта ЦБ объявит до 9:00 завтрашнего дня. С 1 по 5 марта торги в утренние и вечерние сессии проводиться не будут.