19:49 (мск), источник: РБК
Переговоры России и Украины в Беловежской пуще перенесли на завтра
Украинская делегация уже выехала из Киева, прибудет на переговоры завтра утром, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
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Второй раунд переговоров будет проводиться в Беловежской пуще. По словам Мединского, российские военные обеспечили коридор безопасности для делегации Украины. Среди тем на российско-украинских переговорах будет и прекращение огня, добавил он.
Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в прежнем составе.
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