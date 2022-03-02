Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
7Переговоры России и Украины
19:49 (мск), источник: РБК

Переговоры России и Украины в Беловежской пуще перенесли на завтра

Украинская делегация уже выехала из Киева, прибудет на переговоры завтра утром, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Источник: AP 2022

Второй раунд переговоров будет проводиться в Беловежской пуще. По словам Мединского, российские военные обеспечили коридор безопасности для делегации Украины. Среди тем на российско-украинских переговорах будет и прекращение огня, добавил он.

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в прежнем составе.

Материал дополняется.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин ввел запрет, касающийся наличных
Зеленский назвал условие для новых переговоров с Путиным
Военная операция на Украине
Российская делегация выехала на встречу с представителями Киева, пишут СМИ
Киев подтвердил переговоры с Москвой вечером 2 марта
Песков: Украину нужно избавить от «военных соединений националистов»
Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь