20:38 (мск), источник: РБК
Лавров предложил не переживать из-за нового «железного занавеса»
По мнению главы МИДа, «железный занавес» строит Запад, но Россия может найти возможность «жить и развиваться» дальше даже в этих условиях.
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Если Запад решил опустить перед Россией новый «железный занавес», Россия не будет переживать и найдет возможность развиваться, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
«Всем понятно, что строить “железный занавес” — это удел тех, кто мыслит прежними категориями — категориями колониализма, неоколониализма. Но если так Запад решил, то, я вас уверяю, мы найдем возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнеры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную недоговороспособность», — сказал Лавров.
Уверен на 100%, что мы сдюжим с санкциями Запада.
Жесткие санкции против России ввела большая часть западных стран после начала военной операции на Украине. Ограничения были наложены на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации, а также на членов российского Совбеза и депутатов Госдумы. Кроме того, в связи с санкциями поставки своей продукции в Россию приостановили крупнейшие мировые автопроизводители и промышленные компании, включая Ford, Volkswagen, Siemens. Заблокировано около половины активов Центрального банка.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. В своем обращении он сказал, что операция проводится для помощи Донецкой и Луганской народным республикам в целях «денацификации» и «демилитаризации» Украины.