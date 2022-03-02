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20:38 (мск), источник: РБК

Лавров предложил не переживать из-за нового «железного занавеса»

По мнению главы МИДа, «железный занавес» строит Запад, но Россия может найти возможность «жить и развиваться» дальше даже в этих условиях.

Источник: РИА "Новости"

Если Запад решил опустить перед Россией новый «железный занавес», Россия не будет переживать и найдет возможность развиваться, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

«Всем понятно, что строить “железный занавес” — это удел тех, кто мыслит прежними категориями — категориями колониализма, неоколониализма. Но если так Запад решил, то, я вас уверяю, мы найдем возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнеры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную недоговороспособность», — сказал Лавров.

Уверен на 100%, что мы сдюжим с санкциями Запада.
Сергей Лавров
глава МИД России

Жесткие санкции против России ввела большая часть западных стран после начала военной операции на Украине. Ограничения были наложены на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации, а также на членов российского Совбеза и депутатов Госдумы. Кроме того, в связи с санкциями поставки своей продукции в Россию приостановили крупнейшие мировые автопроизводители и промышленные компании, включая Ford, Volkswagen, Siemens. Заблокировано около половины активов Центрального банка.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. В своем обращении он сказал, что операция проводится для помощи Донецкой и Луганской народным республикам в целях «денацификации» и «демилитаризации» Украины.

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