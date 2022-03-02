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21:12 (мск), источник: Ведомости

Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска из Украины

Генассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию, в которой потребовала от России прекращения огня и вывода войск с территории Украины. Об этом сообщается в Twitter ООН.

Источник: AP 2022

«ГА ООН потребовала, чтобы РФ немедленно полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с ее территории в международно признанных границах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за принятие резолюции проголосовало 101 государство, 35 воздержались, а Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Эритрея проголосовали против принятия документа.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция не способствует миру, передает ТАСС.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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