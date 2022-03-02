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22:34 (мск), источник: © РИА Новости

МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские националисты мешают выходу по коридорам мирным жителям и иностранцам из Киева, Харькова и Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: AFP 2022

«Вместе с тем по имеющейся информации националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов», — сказал Мизинцев журналистам.

По его словам, при этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям. «Мы этого не делали и делать не будем», — сказал генерал.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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