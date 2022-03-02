В Британии допустили ослабление санкций при остановке операции РФ на Украине

«Мы, безусловно, были бы открыты для ослабления санкций и давления [на РФ] в случае, если Россия остановит “агрессию”, покинет Украину, восстановив ее суверенитет. Это следует сделать немедленно в соответствии с требованиями демократически избранного украинского правительства», — сказал представитель премьера.
Тем не менее, отвечая на вопрос о возможности диалога стран Запада и России для ослабления напряженности, он сказал: «пока таких признаков нет». По словам представителя главы британского правительства, «путь к выходу из ситуации есть» и Запад призывает российское руководство «им воспользоваться». При этом он подчеркнул, что речь не идет о «каких-либо конкретных условиях, которые должны быть соблюдены».
В связи с действиями России на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.
При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.