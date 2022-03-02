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2 марта, источник: © РИА Новости

Французская экономика страдает из-за ситуации на Украине, заявил Макрон

ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: Reuters

«Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны», — заявил Макрон в телевизионном обращении к гражданам Франции.

Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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