Блинкен заявил, что США готовы к переговорам, если Россия отведет войска

«Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое», — сказал он.
«Я поддерживаю практически ежедневный контакт с моим другом и коллегой министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой. Я ясно сказал, что мы поддержим любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы достичь перемирия и отвода российских сил», — добавил Блинкен.
Блинкен заявил, что страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых систем и других вооружений.
«В течение последних нескольких дней я одобрил ускоренную передачу наиболее срочно требующихся оборонительных средств от союзников [США] Украине и координацию любых усилий по ускорению поставок этих средств, включая противотанковые и противовоздушные средства, а также боеприпасы для стрелкового оружия в руки украинских бойцов, которые умело и решительно защищают свою страну», — сказал дипломат.
Белоруссия, по утверждению Блинкена, является соучастником специальной военной операции России на Украине, если поддержка Минска Москве продолжится, то Соединенные Штаты могут ужесточить санкции.
«Мы пресечем любую возможность импортировать Белоруссией любые ключевые технологии и если режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко продолжит поддерживать войну, последствия для режима будут ужесточаться», — сказал он.