В Пентагоне заявили об отмене ракетных испытаний

По словам Кирби, ядерную войну не выиграть и «не следует начинать». Он также добавил, что отложенное испытание баллистической ракеты «Минитмен» не влияет на ядерное сдерживание страны.
«Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад… Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков», — сказал он.
Ранее президент США Джо Байден назвал начало «третьей мировой войны» альтернативой санкциям в отношении России из-за ситуации на Украине. По словам президента США, введенные санкции стали «самыми масштабными в истории».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.