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00:20 (мск), источник: Телеканал 360°

Украина заявила о смене места переговоров

Второй раунд переговоров России и Украины состоится не в Беловежской пуще. Об этом сообщил RT со ссылкой на члена украинской делегации.

Источник: AFP 2022

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, уточнило РИА «Новости», пообещал позже сообщить детали.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул, что Беловежскую пущу в качестве места для встречи делегации выбрали по обоюдному решению. Представители российской стороны прибыли туда вечером 2 марта.

Украинскую делегацию ждали к утру следующего дня. Среди прочих тем стороны должны обсудить прекращение огня и гарантии безопасности.

Поведение представителей Украины в переговорном процессе сочли наглым, беспардонным и не вписывающимся ни в какие рамки нормального процесса.

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся 28 февраля в Белоруссии. Диалог сторон продлился около пяти часов.

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