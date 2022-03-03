00:20 (мск), источник: Телеканал 360°
Украина заявила о смене места переговоров
Второй раунд переговоров России и Украины состоится не в Беловежской пуще. Об этом сообщил RT со ссылкой на члена украинской делегации.
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, уточнило РИА «Новости», пообещал позже сообщить детали.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул, что Беловежскую пущу в качестве места для встречи делегации выбрали по обоюдному решению. Представители российской стороны прибыли туда вечером 2 марта.
Украинскую делегацию ждали к утру следующего дня. Среди прочих тем стороны должны обсудить прекращение огня и гарантии безопасности.
Поведение представителей Украины в переговорном процессе сочли наглым, беспардонным и не вписывающимся ни в какие рамки нормального процесса.
Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся 28 февраля в Белоруссии. Диалог сторон продлился около пяти часов.