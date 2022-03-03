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00:28 (мск), источник: © РИА Новости

Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ по отношению к гражданским

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за участившихся провокаций и втягивания мирных жителей в боевые действия и использования их в качестве живого щита со стороны военных Украины.

Источник: © РИА Новости

«Глубоко возмущена участившимися случаями провокаций и втягивания мирного населения в боевые действия со стороны военных Украины… Даже когда доходит до стрельбы, остаются нерушимые правила, закрепленные международным правом десятки лет назад. Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита», — говорится в обращении Москальковой, опубликованном в ее Telegram-канале.

Омбудсмен призвала международные организации «немедленно вмешаться в эту ситуацию».

Она рассказала о случаях втягивания мирных граждан, информация о которых поступила в ее адрес.

«Сразу несколько таких сигналов поступило из Мариуполя. По имеющейся информации там на завод “Азов-сталь” завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику. В случае прорыва обороны националисты планируют подорвать корпуса завода и обвинить Россию в гибели людей», — рассказала Москалькова.

Также, по ее словам, власти принудительно удерживают в одной из школ людей, которые хотели уехать по гуманитарному коридору.

«В одной из школ принудительно удерживают более 60 человек, из которых более половины женщины и дети. В школу насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам», — поделилась Москалькова.

Также ей поступает информация о минировании Приазовского государственного технического университета и подступов к нему.

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