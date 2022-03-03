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00:31 (мск), источник: Телеканал 360°

Захарова напомнила о тысячах случаев нацизма на Украине

Случаев проявления нацизма на Украине за последние годы произошло несколько тысяч. Поэтому президенту Франции, как непосредственному участнику «Нормандского формата», нужно об этом знать, написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Источник: РИА Новости/МИД РФ

Так она отреагировала на слова президента Франции в его обращении к нации. Макрон заявил, что ситуация вокруг Украины окружена большой паутиной лжи. Он пояснил, что не верит заявлениям России, что основная цель спецоперации — это борьба с нацизмом.

Мария Захарова напомнила президенту Франции, что 16 сентября 2019 года участники нацистской группировки нарисовали свастики на памятнике жертвам Холокоста в селе Богдановка Николаевской области Украины и оставили несколько антисемитских надписей.

«Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать», — подчеркнула представитель МИД России.

В ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности Путин заявил, что российской армии сейчас противостоят отряды украинских националистов. По его словам, они захватили оружие и системы залпового огня и действуют как террористы.

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