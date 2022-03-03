США опровергли возможное участие Белоруссии в операции России на Украине

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Джона Кирби.
«Нет, мы не видим [признаков этого]», — заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Белоруссию соучастником специальной военной операции России на Украине и пригрозил республике ужесточением санкций, если Минск продолжит оказывать поддержку Москве. Он заявил, что США пресекут любую возможность импортировать Белоруссией любые ключевые технологии.
Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев, ЛНР и ДНР обвинили друг друга в многочисленных нарушениях режима перемирия и обстрелах населенных пунктов. На фоне этого главы республик объявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.