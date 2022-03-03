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00:24 (мск), источник: Lenta.Ru

США опровергли возможное участие Белоруссии в операции России на Украине

Пентагон опроверг информацию о возможном участии Белоруссии в военной операции России на территории Украины. По данным ведомства, США не видят признаков того, что вооруженные силы (ВС) Белоруссии готовятся принять участие в спецоперации.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Джона Кирби.

«Нет, мы не видим [признаков этого]», — заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Белоруссию соучастником специальной военной операции России на Украине и пригрозил республике ужесточением санкций, если Минск продолжит оказывать поддержку Москве. Он заявил, что США пресекут любую возможность импортировать Белоруссией любые ключевые технологии.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев, ЛНР и ДНР обвинили друг друга в многочисленных нарушениях режима перемирия и обстрелах населенных пунктов. На фоне этого главы республик объявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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