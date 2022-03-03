Глава СК поручил устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на Украину

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
«По информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным. Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сказали в пресс-службе.